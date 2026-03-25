Il comune di Cesena ha deciso di aderire all’International Talent Network con l’obiettivo di migliorare le strategie di attrazione, accoglienza e valorizzazione dei talenti. Questa scelta mira a rafforzare le iniziative volte a sviluppare il capitale umano nel territorio, considerandolo un elemento chiave per le prospettive di crescita economica futura. La partecipazione si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento delle risorse locali.

“Lo scambio di buone pratiche e il confronto con le altre realtà europee farà di Cesena una città modello su questo fronte” Attrazione, accoglienza e valorizzazione dei talenti diventano leve strategiche per il futuro economico del territorio. È questa la direzione intrapresa dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Cesena, che consolidano il proprio impegno per rafforzare il sistema imprenditoriale e della ricerca attraverso politiche mirate e una visione sempre più internazionale. Al centro dell’azione regionale c’è la Legge 2 del 2023 che sottolinea l’importanza di definire una rete territoriale di servizi in grado di accompagnare i talenti ad alta specializzazione non solo nel lavoro, ma anche nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - La mission trattenere e attrarre nuovi talenti, Cesena aderisce all’International Talent Network

Articoli correlati

"International Talent Day": per connettere i talenti internazionali Unipr con le impreseAl Centro Sant’Elisabetta il nuovo evento di job placement: presentazioni aziendali, speed date tra candidate/i e aziende e sessioni di networking...

Leggi anche: Focus sulla sostenibilità: "Equità, formazione e innovazione per trattenere i talenti"