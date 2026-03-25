La ministra del Turismo ha annunciato le proprie dimissioni, precisando di aver svolto il suo ruolo senza irregolarità e di possedere un certificato penale immacolato. La decisione è stata presa in risposta alle pressioni politiche e mediatiche derivanti da vicende giudiziarie e polemiche degli ultimi mesi. La ministra ha respinto le accuse rivoltele, confermando la propria integrità personale.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè si è dimessa dal suo incarico. La decisione arriva in un contesto di forti pressioni politiche e mediatiche, legate alle vicende giudiziarie e alle polemiche degli ultimi mesi. Si apre ora una fase di ridefinizione per il governo, con la nomina del nuovo titolare del dicastero attesa a breve. Il testo della lettera di dimissioni alla premier Merloni « Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione», inizia così la lettera di dimissioni di Daniela Santanchè da ministra del Turismo indirizzata alla premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La ministra Santanchè si dimette ma respinge le accuse: «Ho svolto il mio ruolo al meglio, il mio certificato penale è immacolato»

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