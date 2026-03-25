La ministra del Turismo ha presentato le sue dimissioni. Le voci riguardo questa decisione avevano già iniziato a circolare nelle ore precedenti. La notizia è stata confermata nelle ultime ore.

Daniela Santanchè, ministra del Turismo, si è dimessa. Le voci su questa decisione erano iniziate a circolare nelle scorse ore. La stessa presidente del consiglio, Giorgia Meloni, aveva diffuso una nota in cui auspicava questo epilogo. Adesso arriva la conferma. "Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione”, ha detto Santanchè. “Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo. Ho voluto (e spero mi capirai) che fosse pubblicamente chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo perché, come ho sempre detto, mi sarei dimessa solo di fronte ad una tua esplicita e pubblica richiesta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - La ministra del turismo Daniela Santanchè si è dimessa

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