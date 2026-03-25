Venerdì alle 21 all’Auditorium Scavolini si tiene un concerto della 66ª Stagione dell’Ente Concerti, durante il quale la Filarmonica eseguirà la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi. L’opera, composta nel 1874, rappresenta un esempio riconosciuto di musica occidentale. L’evento si svolge all’interno di un ciclo di concerti che si tiene nella stessa location.

Nell’ambito della 66ª Stagione concertistica dell’ Ente Concerti si concretizza un appuntamento di grande rilievo ( Auditorium Scavolini, venerdì alle 21) con l’esecuzione della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, capolavoro della musica occidentale, risalente al 1874. Manlio Benzi, docente del Conservatorio "G. Rossini", dirigerà la Form – Orchestra Filarmonica Marchigiana, il Coro Regionale Arcom e i solisti Yulia Tchacenko (soprano), Mariangela Marini (mezzosoprano), Davide Giusti (tenore) e Alessandro Abis (basso). La composizione sacra è dedicata ad Alessandro Manzoni. Dopo il successo di Aida, Verdi si ritirò per lungo tempo dal teatro d’opera senza smettere tuttavia di comporre e a questo periodo risale la Messa da Requiem. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Messa da Requiem di Verdi con la Filarmonica all’Auditorium

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