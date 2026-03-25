Sabato 28 marzo a Messina si terrà una manifestazione a favore del Ponte, con la partecipazione di un esponente politico che ha confermato la sua presenza. L’evento si svolgerà senza simboli di partito, seguendo le richieste degli organizzatori, e mira a sostenere l’opera come infrastruttura di interesse pubblico, indipendentemente dalle appartenenze politiche.

L'annuncio del commissario regionale della Lega Nino Germanà che sta organizzando l'iniziativa. In piazza pure Sicindustria “Saremo a Messina sabato 28 marzo per dire Sì al Ponte. Partecipiamo convintamente anche noi, senza bandiere di partito così come hanno voluto gli organizzatori, perché crediamo che questa infrastruttura non debba avere colore politico. Il Ponte sarà l’orgoglio degli italiani, ma soprattutto renderà unite la Sicilia e la Calabria. A Messina alla manifestazione “L’ora del Ponte”, con i manifestanti di oltre cinquanta associazioni, sindacati e categorie, che ringraziamo per l’iniziativa, ci sarà anche il nostro leader Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - La manifestazione del Sì al Ponte, confermata la presenza di Salvini

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