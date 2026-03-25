Una politica ha annunciato le proprie dimissioni via lettera, dichiarando di voler lasciare il ruolo senza assumersi responsabilità per la sconfitta al referendum. Nella missiva rivolta alla leader del partito, ha affermato di non voler essere considerata un capro espiatorio e ha precisato che l'esito negativo del voto non è stato causato da lei. La lettera è stata resa pubblica integralmente.

Pubblichiamo il testo della lettera con cui Daniela Santanchè ha lasciato il suo incarico al ministero del Turismo. Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo. Ho voluto (e spero mi capirai) che fosse pubblicamente chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo perché, come ho sempre detto, mi sarei dimessa solo di fronte ad una tua esplicita e pubblica richiesta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - La lettera di dimissioni di Daniela Santanchè: «Non voglio essere un capro espiatorio, la sconfitta al referendum non è stata determinata da me»

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Daniela Santanchè ha fatto molto bene il suo lavoro al ministero, per questo comprendiamo il travaglio che ha vissuto in queste ore e che si è concluso con la scelta di rassegnare le dimissioni. Una decisione che le fa onore, che dimostra responsabilità istituzi x.com