La Juventus non aspetta | firma fino al 2030

La Juventus ha raggiunto un accordo con un calciatore per prolungare il contratto fino al 2030. La firma è stata ufficializzata, e il club si concentra sulla preparazione per la prossima stagione. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali e conferma l’intenzione di mantenere il giocatore nel roster a lungo termine.

di Bruno De Santis La Juventus si prepara già alla prossima stagione e chiude l’accordo con il calciatore: firma fino al 2030 Il futuro non può attendere. La Juventus non vuole sbagliare le mosse per il prossimo anno, sa che un’altra stagione di purgatorio non è accettabile ed allora Comolli e l’intera dirigenza sta già lavorando alla costruzione della squadra 20262027. Una squadra che la società vuole affidare ancora a Luciano Spalletti: con il tecnico è previsto un vertice in questi giorni per capire se ci sono le condizioni per andare avanti insieme e, nel caso, firmare il contratto che estenderà la permanenza dell’allenatore di Certaldo oltre il 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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