La giornalista Grazia Buscaglia presenta il suo ultimo libro LEI L' estrema illusione

Venerdì 27 marzo alle 17.30 si terrà a Forlì, nella sala degli Stucchi di Palazzo Albicini, la presentazione del romanzo

Venerdì 27 marzo, alle ore 17.30, nella sala degli Stucchi di Palazzo Albicini, corso Garibaldi 80, Forlì, verrà presentato il romanzo "L.E.I. L'estrema illusione" di Grazia Buscaglia, Società Editrice Il Ponte Vecchio, Cesena, 2025. Insieme all'autrice interverranno Simona Palo, Maurizio Gioiello e Gabriele Zelli. L'incontro è promosso dall'Associazione Aurora. Ingresso libero. Un narratore ambiguo. Due sorelle divise dall'ombra della bellezza. Un omicidio che riapre tutte le ferite. Quando la verità emerge, resta solo Lei. E un lettore chiamato a rispondere.Noi siamo il riassunto delle scelte che facciamo. E siamo sempre noi che scegliamo tra il Bene e il Male. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - La giornalista Grazia Buscaglia presenta il suo ultimo libro "L.E.I. L'estrema illusione"

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Presentazione in libreria! Siamo felici di invitarvi a un nuovo appuntamento dedicato ai libri e alla cultura. Giovedì 26 marzo 2026 alle ore 18:00 ospiteremo in libreria la presentazione del libro “L.E.I. – L’estrema illusione” di Grazia Buscaglia. L’incontro sarà - facebook.com facebook