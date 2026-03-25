Una delle canzoni più note di Gino Paoli racconta di una gatta chiamata Ciacola, che secondo quanto riferito dall’artista, avrebbe avuto un ruolo decisivo in una sua esperienza personale. La storia di Ciacola, che ha ispirato il testo musicale, riguarda un episodio in cui l’animale avrebbe contribuito a salvare la vita del cantante, confermando la presenza reale di questa gatta nella sua vita.

“C’era una volta una gatta”, l’incipit di una delle canzoni più famose – se non la più famosa – di Gino Paoli, ossia La Gatta, è stata spesso considerato una metafora o una licenza poetica: invece Gino Paoli viveva davvero con una gatta, di nome Ciacola, nella sua soffitta di Boccadasse (il borgo marinaro di Genova), e in una notte qualunque gli salvò la vita. All’inizio degli anni Sessanta, prima del successo, Paoli abitava in una stanza essenziale con vista sul mare. Con lui c’era Ciacola, la sua gatta. Un legame quotidiano e fisico: la bestia gli stava sempre accanto mentre dipingeva o scriveva, e lui stesso raccontava di portare sulla pelle una zona più chiara, lì dove l’animale si accoccolava ogni giorno. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La gatta di Gino Paoli esisteva davvero, e gli ha salvato la vita: ecco la storia di Ciacola

Articoli correlati

Gino Paoli e la sua Ciàcola, la micia che gli salvò la vita: dedicata a lei la canzone “La Gatta”La scomparsa di Gino Paoli fa riemergere il ricordo di Ciàcola, la gatta della canzone "La gatta": visse con lui nella soffitta di Boccadasse, a...

«Ciacola», la vera storia della gatta cantata da Gino Paoli«C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso» è l'incipit di una delle più celebri canzoni scritte e interpretate da Gino Paoli nel...

Una selezione di notizie su Gino Paoli

Temi più discussi: 'La gatta' primo successo di Gino Paoli, storia della canzone; Gino Paoli e il flop di La gatta, il suo ricordo: Pensavo sarebbe finita lì; Dove Gino Paoli scrisse i suoi capolavori, dalla spiaggia di Sapore di sale alla casa de La gatta; La gatta, la prostituta, la vacanza in Sicilia: le storie nascoste dentro le canzoni di Gino Paoli.

La vera storia della gatta con una macchia nera sul muso che ispirò la canzone di Gino Paoli (e gli salvò la vita)La vera storia di Ciacola, la gatta di Gino Paoli: dalla soffitta di Boccadasse alla canzone La gatta. Lo salvò da una fuga di gas. greenme.it

Gino Paoli: Ciacola la gatta e la soffitta di Boccadasse, dove saranno sparse le sue ceneriLe sue volontà di restare per sempre nel borgo marinaro della gioventù. Domani i funerali del cantautore scomparso a 91 anni. Intanto a Genova piazze e strade risuonano delle sue canzoni ... dire.it

Le ceneri di Gino Paoli saranno disperse sul lungomare di Boccadasse. Nessun funerale per l’artista, da quanto si apprende verrà cremato le sue ceneri al borgo marinaro, che molto amava. La famiglia ha chiesto massima riservatezza nella nota in cui ha ann - facebook.com facebook

La cosa più punk a Deejay Chiama Italia la fece Gino Paoli nel 2019. #radiodeejay #onair #deejaychiamaitalia x.com