La folle corsa sul monopattino tra le auto incolonnate poi il controllo e la perquisizione | trovata droga nel suo marsupio Denunciato 21enne

Da parmatoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 21 anni è stato denunciato dopo aver percorso in modo spericolato tra le auto incolonnate a bordo di un monopattino. Durante un controllo, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione, trovando droga nel suo marsupio. Nelle operazioni condotte dalla Compagnia di Parma, sono stati identificati 52 individui e controllati più di 30 veicoli, con interventi delle pattuglie delle stazioni di San Pancrazio, Sorbolo Mezzani e Monticelli Terme.

In viale Piacenza, una pattuglia ha fermato e sottoposto a controllo il conducente di un monopattino che sfrecciava tra le auto incolonnate, compiendo manovre pericolose per la sua stessa sicurezza e quella degli automobilisti presenti. Identificato in un 21enne straniero residente in provincia e già gravato da vicende di polizia per reati vari è apparso insolitamente nervoso quando i militari gli hanno chiesto di mostrare il contenuto del marsupio che portava con sé. Durante il controllo è infatti spuntato un involucro contenente quello che è poi risultato essere un macro pezzo di “hashish” del peso di quasi 10 grammi. Il 21enne è stato quindi accompagnato in caserma e dopo il sequestro dello stupefacente è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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