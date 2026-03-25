Nelle ultime ore, la FIGC ha approvato nuove regole riguardanti i blocchi di mercato. Un noto giornalista napoletano ha commentato la decisione con parole dure, affermando che la federazione rappresenta un problema per alcune squadre. Successivamente, ha rivolto un’accusa nei confronti del presidente della federazione. La vicenda ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di calcio.

Nelle ultime ore la FIGC ha approvato importanti novità in merito ai blocchi di mercato. Ad esporsi in maniera netta con espressioni forti è stato il noto giornalista napoletano Carlo Alvino. Il giornalista sul suo profilo “X” ha espresso tutta la sua rabbia per la questione legata al mercato a “saldo zero” puntando il dito contro le istituzioni calcistiche Lo sfogo di Carlo Alvino: “Bisognava farlo prima”. Nel suo intervento, Alvino punta il dito contro le tempistiche delle decisioni. Il concetto è chiaro: eventuali modifiche alle regole sarebbero dovute arrivare prima, e non dopo aver condizionato le strategie del Napoli nella scorsa finestra di mercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - La FIGC cambia le regole, Alvino furioso: “Siamo il loro incubo…”, poi l’accusa a Gravina

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