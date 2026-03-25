Un incontro di circa quarantacinque minuti si è tenuto tra la famiglia di una persona e un rappresentante istituzionale, su invito del presidente del Senato. Durante la riunione, la famiglia ha espresso il desiderio di tornare a stare tutti insieme. La riunione si è svolta in un contesto riservato, senza ulteriori dettagli sulla discussione o sugli esiti.

AGI - Poco meno di un'ora per un incontro voluto dal presidente del Senato, Ignazio La Russa. Tanto è durato, a palazzo Giustiniani, il colloquio fra la seconda carica dello Stato con Catherine e Nathan, i due genitori della ' famiglia del bosco ' che chiedono di poter tornare insieme ai loro figli. Famiglia nel bosco: l'appello della madre . Sono arrivati a palazzo Giustiniani in macchina con uno dei loro legali, Danila Solinas, e un'interprete. Con la voce rotta dal pianto, Catherine Birmingham, - stivali marroni, gonna e camicia di colore bianco, un cestino di vimini per borsa - ai cronisti assiepati e in attesa, alla fine, ha letto una lettera che sa di appello. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La famiglia nel bosco ricevuta da La Russa: "Vogliamo ritornare tutti insieme"

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