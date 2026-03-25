Tra febbraio e marzo, l'istituto ha vissuto un traguardo storico, impegnando studenti e docenti in un doppio binario di mobilità internazionale di alto valore formativo SAN PIETRO VERNOTICO - La primavera della scuola secondaria di Primo Grado "Don Minzoni" di San Pietro Vernotico si tinge dei colori dell'integrazione. Tra febbraio e marzo, l'istituto ha vissuto un traguardo storico, impegnando studenti e docenti in un doppio binario di mobilità internazionale di alto valore formativo. La scuola ha lavorato fianco a fianco con delegazioni di Turchia, Polonia e Portogallo. Al centro del progetto "Decide" non vi è stata solo la mobilità, ma un profondo lavoro sulle sfide della società moderna: inclusione sociale, competenze digitali e chiave, green skills. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - La "Don Minzoni" cittadina d'Europa: tra la sfida "decide" in Portogallo e l'innovazione a Malaga

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