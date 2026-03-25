la debolezza del libano e gli attacchi di israele

Il governo libanese si trova sotto pressione a causa della propria incapacità di controllare Hezbollah, che possiede armi e risorse militari autonome. Recenti attacchi provenienti da Israele hanno aumentato la tensione nella regione, coinvolgendo diverse aree del paese e complicando ulteriormente la situazione politica ed economica. La fragile stabilità del Libano viene messa alla prova da questi episodi e dalla mancanza di un controllo efficace sul territorio.

Parallelamente alla guerra di Israele e Stati Uniti in Iran, ce n’è un’altra in corso in Libano, che vede protagonisti Israele (ancora), l’organizzazione filoiraniana Hezbollah e lo stato libanese. Un esempio di questa complessità è il fatto che il 24 marzo il governo libanese ha definito l’ambasciatore iraniano a Beirut “persona non grata”. Il diplomatico dovrà lasciare il paese entro domenica. In questo modo il Libano vuole dimostrare di non essere nelle mani del regime iraniano e di conservare la propria libertà decisionale. La misura è stata accolta con favore da Israele, ma questo non significa che il Libano sia improvvisamente... 🔗 Leggi su Internazionale.it

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