Il Comune ha avviato un’indagine di mercato per individuare i gestori delle principali location culturali della città. L’obiettivo è affidare nuovamente la gestione di alcuni luoghi, dopo un periodo di interventi e modifiche nella loro organizzazione. La procedura coinvolge diverse strutture e mira a rinnovare i rapporti contrattuali con le realtà interessate alla gestione degli spazi.

Il Comune rimette mano alla gestione dei suoi luoghi culturali principali, provando a riorganizzarsi dopo anni di stratificazioni e vari tentativi. La dirigente Simona Benetti ha infatti avviato un’indagine di mercato per trovare operatori qualificati a cui affidare guardiania, accoglienza e gestione operativa del Museo Guadagnucci, di Villa della Rinchiostra, del Rifugio Martana e del Castello Malaspina. Un pacchetto unico, che mette insieme spazi molto diversi tra loro e che richiede personale "preparato e qualificato". L’amministrazione punta a una gestione coordinata, ma prima deve risolvere un problema che conosce bene: nei bandi precedenti gli operatori davvero idonei erano pochi, troppo pochi per garantire concorrenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La cultura cerca gestori . Un’indagine di mercato per affidare le ‘location’

Articoli correlati

La Guardia di Finanza cerca un immobile per la Tenenza di Fabriano: avviata l'indagine di mercatoLa Guardia di Finanza di Ancona ha avviato un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un immobile da adibire a nuova caserma per la...

Beic, una storia travagliata. Laboratorio di cultura o location per l’apericena?Avevano promesso: «Sarà come la Biblioteca di Alessandria d'Egitto», quella rasa al suolo dal califfo Omar.

Tutto quello che riguarda cultura cerca

Discussioni sull' argomento La cultura cerca gestori . Un’indagine di mercato per affidare le ‘location’; Doppio bando: si cerca una gestione del bar del Centro polivalente e di Malga Susine: Le malghe sono un patrimonio storico, culturale e ambientale del territorio; Il Parco riapre il Piero Rossi: si cerca un gestore; Chi apre, chi ristruttura, chi cerca gestori. Come si rinnova la mappa dei locali pubblici a Cuneo.

Arte e cultura per cambiare un territorio in cerca di riscatto - facebook.com facebook