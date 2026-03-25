Il Movimento 5 Stelle Valtiberina e Casentino ha diffuso una nota in cui afferma che la Costituzione è stata salvata grazie all’esito del voto. La comunicazione sottolinea che cittadini e giovani hanno avuto un ruolo centrale nella vittoria del no. L’annuncio è stato fatto ad Arezzo il 25 marzo 2026.

Arezzo, 25 marzo 2026 – «La Costituzione è salva: cittadini e giovani protagonisti della vittoria del NO», la nota del Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle Valtiberina e Casentino. Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle della Valtiberina e del Casentino esprime grande soddisfazione per l’esito del Referendum Costituzionale sulla Giustizia, che ha visto una chiara vittoria del NO al tentativo di stravolgimento della nostra Carta fondamentale. «Desideriamo innanzitutto ringraziare le tantissime cittadine e cittadini che hanno partecipato al voto, facendo registrare un’affluenza significativamente più alta rispetto alle ultime consultazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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