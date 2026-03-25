La consulenza conferma la lesione | operazione per Medon Berisha

Un centrocampista del Lecce rimane fuori dal campo da oltre un mese a causa di un infortunio al tendine riflesso. La consulenza medica ha confermato la lesione, e l’atleta non sarà disponibile a breve. La sua assenza dal 12 dicembre scorso si protrae, e al momento non sono stati comunicati tempi precisi di recupero. La situazione continua a essere monitorata dai medici del club.

Dopo le prime sensazioni e gli esami strumentali che avevano evidenziato il problema, il viaggio in Finlandia ribadisce lo stesso esito: venerdì l’intervento per il calciatore giallorosso Come comunicato in una nota della società giallorossa e sui canali ufficiali, il calciatore verrà operato nella giornata di venerdì. Questa l’informazione diffusa: “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Medon Berisha si è sottoposto in data odierna ad una consulenza specialistica in Finlandia dal Prof. Lempainem che ha confermato la lesione del tendine riflesso del retto femorale destro. Berisha verrà operato nella giornata di venerdì dal Prof. Lempainem”. I tempi di recupero, al momento sono solo ipotizzabili, ma comunque prevedono uno stop lungo che potrebbe anche richiedere diversi mesi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - La consulenza conferma la lesione: operazione per Medon Berisha Articoli correlati Leggi anche: Lecce, nuovo infortunio e stagione finita per Berisha: lesione al retto femorale destro Leggi anche: Tegola Lecce: stagione finita per Berisha. Infortunio shock e possibile operazione in Finlandia Altri aggiornamenti su Medon Berisha Discussioni sull' argomento Lecce, che guaio: nuovo infortunio e stagione finita per un giallorosso!; Lecce, stagione finita per Berisha: nuovo infortunio muscolare lo ferma. Programmato l’intervento a Berisha, verrà operato venerdìMedon Berisha si è sottoposto in data odierna ad una consulenza specialistica in Finlandia dal Prof. Lempainem che ha confermato la lesione del tendine ... corrieresalentino.it Sotto i ferri per recuperare meglio: Berisha si opera in FinlandiaIl numero 10 del Lecce ha chiuso anzitempo la stagione e sta già lavorando per risolvere definitivamente i guai fisici ... calciolecce.it Medon Berisha si è sottoposto in data odierna ad una consulenza specialistica in Finlandia dal Prof. Lempainem che ha confermato la lesione del tendine riflesso del retto femorale destro. Berisha verrà operato nella giornata di venerdì dal Prof. Lempainem. - facebook.com facebook Medon Berisha si è sottoposto in data odierna ad una consulenza specialistica in Finlandia dal Prof. Lempainem che ha confermato la lesione del tendine riflesso del retto femorale destro. Berisha verrà operato nella giornata di venerdì dal Prof. Lempainem. x.com