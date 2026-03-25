Luci a New York: al Teatro Nuovo Sentiero rivive il mito de "La Strana Coppia"*Sabato e Domenica al Teatro Nuovo Sentiero* torna il capolavoro di Neil Simon *”La Strana Coppia”* nella nuova messa in scena intensa e roboante degli Attori Erranti. Sotto la sapiente guida del regista Giovanni Noferi la sfida è di quelle che scaldano il cuore: riportare sul palco la nevrotica e irresistibile convivenza ”forzata” resa immortale sul grande schermo da Walter Matthau e Jack Lemmon.La scenografia originale di *Francesca Leoni*, illuminata dalle luci e dai suoni a cura di *Giovanni Ruocco*, i costumi di *Sabrina Vanni*, proietta subito nella New York... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - La compagnia attori erranti presenta "La strana coppia" di Neil Simon nella versione diretta dal regista Giovanni Noferi

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