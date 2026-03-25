La Cia i droni i ribelli | che ci fanno mercenari ucraini e americani in Myanmar?

La National Investigation Agency ha arrestato sette cittadini stranieri, accusandoli di aver complottato per attività terroristiche contro l’India. Nel frattempo, in Myanmar, si parla di mercenari ucraini e americani coinvolti in operazioni con droni e gruppi ribelli. La presenza di queste figure straniere in zone di conflitto solleva questioni sulle infiltrazioni straniere in aree di tensione.

La National Investigation Agency (Nia), la principale agenzia antiterrorismo indiana, ha arrestato sette cittadini stranieri accusandoli di aver cospirato per compiere attività terroristiche contro l’ India. Si tratta di sei cittadini ucraini e di uno statunitense fermati, quasi in contemporanea, in tre aeroporti differenti – Lucknow, Delhi e Calcutta – poco prima che potessero lasciare il Paese. Erano appena rientrati dal Myanmar, dove erano entrati passando dallo Stato indiano del Mizoram, una zona ad accesso limitato per i cittadini stranieri, per passare poi all’interno dello Stato birmano di Chin. Qui avrebbero incontrato alcuni membri... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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