La casa dei sogni | dopo il crac Enrico Arras ci riprova con una società basata a Miami Beach

Dopo un fallimento finanziario, un imprenditore italiano ha deciso di rilanciare un progetto immobiliare attraverso una società con sede a Miami Beach. Il nuovo sito internet mostra una casa vista mare, caratterizzata da ampie vetrate, arredi di design e una vista sulla distesa d’acqua e sulla macchia mediterranea. L’immobile viene presentato come un esempio di lusso e modernità.

Dopo il fallimento della sua Arras group, quotata a Milano, l’imprenditore immobiliare si riaffaccia con “Second home now”, che promette case da sogno in Sardegna e in Florida. A Dossier dice: “È stato scorretto chi mi ha portato in Borsa”. A maggio un'importante udienza fallimentare. Tutti i retroscena Il sito internet si apre con l’immagine di una casa vista mare. Ampia vetrata, arredi di design e la visuale della distesa d’acqua e di angoli di macchia mediterranea. Una foto molto evocativa che fa da porta d’accesso al mondo di “Second home now” (Shn), che tradotto in italiano suona come “Seconda casa adesso”. Blatte e sporcizia: sigillate anche le cucine dei grandi nomi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - La casa dei sogni: dopo il crac Enrico Arras ci riprova con una società basata a Miami Beach Articoli correlati Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo ci riprova in casa con il Cecina"Il Cecina è una squadra tosta e ben organizzata – commenta l’allenatore gialloblu Oliviero Di Stefano – , ma noi dobbiamo affrontare la gara con... Basket serie A2. Vuelle, la società ci riprova e chiama i suoi tifosi. Anche contro Cremona aprirà il terzo anelloLa Vuelle ci riprova e apre il terzo anello per la partita con la Juvi Cremona, prossima tappa della regular-season dopo la sosta dovuta alle... Contenuti e approfondimenti su Enrico Arras La casa dei sogni: dopo il crac Enrico Arras ci riprova con una società basata a Miami BeachDopo il fallimento della sua Arras group, quotata a Milano, l’imprenditore immobiliare si riaffaccia con Second home now, che promette case da sogno in Sardegna e in Florida. A Dossier dice: È stat ... milanotoday.it La casa dei sogni? Diventa adattabile in base ai momenti della vitaDa tempo vi è un acceso dibattito in merito agli affitti brevi, soprattutto per il suo contributo all’overtourism e all’aumento dei canoni di locazione. La crescita sembra essersi esaurita, dato che ... repubblica.it