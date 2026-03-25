Nel 1975, una donna di rilievo internazionale fu sottoposta a un intervento di oculistica presso una clinica locale per un glaucoma che rischiava di causarle la cecità. La vicenda coinvolse un episodio significativo per la storia medica della città, che si affermò come centro di riferimento in quel periodo. La donna, nota per il suo ruolo pubblico, ricevette le cure presso questa struttura sanitaria.

Siena capitale dei dissidenti politici. Sì, siamo stati anche questo: correva l’anno 1975 e la signora Elena Bonner fu operata dalla nostra clinica ospedaliera di oculistica per un glaucoma che minacciata di renderla cieca. Chi era la signora Bonner? La moglie di Andrej Sacharov, il grande fisico russo in rotta con il regime sovietico e paladino dei diritti nel suo paese, tanto da conquistarsi il Nobel per la pace proprio in quell’anno. Venne da sola perché il marito era nelle carceri russe. L’operazione fu eseguita dal professor Raffaele Bonanni e da Renato Frezzotti con l’anestetista Gualtiero Bellucci. Oggi può sembrare tutto abbastanza semplice ma allora non lo era affatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La capitale della medicina è qui. Quell’intervento a Elena Bonner

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