La Camera penale di Milano | Riconosciamo la sconfitta al referendum

La Camera penale di Milano ha dichiarato di aver subito una sconfitta in merito ai referendum sulla giustizia. In una nota, ha affermato che il proprio impegno non è stato influenzato da appartenenze politiche, ma si è basato sul ruolo degli avvocati penalisti. L’organizzazione ha sottolineato che la propria posizione è stata determinata dall’attività professionale dei suoi membri.

La Camera penale di Milano ha riconosciuto la sconfitta ai referendum sulla giustizia, definendo il proprio impegno come “lontano dalle appartenenze politiche” e “motivato dal ruolo di avvocati penalisti”. In una nota diffusa nelle scorse ore dal consiglio direttivo, l’associazione ha spiegato di aver cercato di illustrare le ragioni tecniche necessarie a completare il percorso verso un processo penale di stampo accusatorio, avviato nel 1988. Secondo i penalisti milanesi, la campagna elettorale ha evitato i contenuti preferendo lo “scontro ideologico”. La proposta di riforma puntava a rafforzare la terzietà del giudice mantenendo l’autonomia della magistratura, ma si sarebbe scontrata con il “muro dell’intangibilità della Costituzione”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - La Camera penale di Milano: "Riconosciamo la sconfitta al referendum" Articoli correlati La camera penale "incassa" il no al referendum: "Ci inchiniamo alla democrazia"Al termine della campagna referendaria sulla riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario, che ha registrato la vittoria del no, la Camera... Referendum sulla giustizia, la Camera Penale di Rimini: "Una riforma liberale e garantista"Il direttivo della Camera Penale di Rimini: "La riforma rappresenta la conclusione di una battaglia culturale e giuridica che conduciamo da oltre... Approfondimenti e contenuti su Camera penale Temi più discussi: Referendum, la Camera Penale: In Valtellina ha vinto il confronto, non il contesto; La Camera Penale di Reggio: prendiamo atto del risultato · ilreggino.it; Nordio con un'accetta che taglia in due un magistrato: è polemica per la vignetta della Camera penale di Cosenza per il sì al referendum; Referendum: 5 avvocati del direttivo della Camera penale di Belluno replicano ai 31 avvocati per il No. La Camera penale di Milano: Riconosciamo la sconfitta al referendumSecondo i penalisti milanesi, la campagna elettorale ha evitato i contenuti preferendo lo scontro ideologico ... milanotoday.it Referendum, la Camera penale: convinti di essere dalla parte giustaPALERMO – Preso atto del risultato elettorale favorevole al no, che merita ampio rispetto, esprimiamo profonda amarezza, non tanto per la presenza del presidente del tribunale di Palermo ai festeggia ... livesicilia.it Il dem Pelloni all’attacco: «A Treviso il centrosinistra può vincere». Il sindaco analizza il voto: «Ci sono due Italie, si ascolti il Nord». Guglielmin (Camera Penale): «Siamo orgogliosi della nostra battaglia» - facebook.com facebook