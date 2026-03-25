La Camera di commercio Pordenone-Udine alla ricerca di nuovo personale

La Camera di commercio di Pordenone-Udine ha annunciato l'apertura di diverse posizioni lavorative per aumentare il proprio personale. Le selezioni sono rivolte a candidati interessati a collaborare con l'ente e riguardano vari ruoli. Le procedure di candidatura sono aperte e i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale dell'ente.

La Camera di Commercio di Pordenone-Udine punta sul rafforzamento del proprio organico e annuncia nuove opportunità occupazionali. È stato infatti indetto un concorso pubblico per esami finalizzato all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 3 persone, da inquadrare nell’area “Funzionari e dell’Elevata Qualificazione”. Questi nuovi inserimenti vanno ad aggiungersi alla procedura già in corso dedicata ai giovani under 30 con contratto di apprendistato, i cui termini di presentazione delle domande scadranno il prossimo 4 aprile. Con questa doppia iniziativa, l’Ente camerale conferma la volontà di investire in nuove professionalità per potenziare i servizi alle imprese e al territorio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - La Camera di commercio Pordenone-Udine alla ricerca di nuovo personale Articoli correlati Torna il forum internazionale della Camera di Commercio di Udine-PordenoneÈ stato presentata oggi in anteprima ufficiale la nuova edizione di Open Dialogues for the Future, il forum internazionale ideato e promosso dalla... Leggi anche: Camera di Commercio | Nuove imprese a Livorno, 1.686 iscrizioni nel 2025 alla Camera di Commercio: la situazione attuale Aggiornamenti e contenuti dedicati a La Camera di commercio Pordenone Udine... Temi più discussi: ALPS Enterprise Europe Network; CORRUZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO: ALTRI NUOVI 11 AVVISI DI GARANZIA; 27-29 marzo La Camera di Commercio di Genova Aderisce ai Rolli Days di Primavera 2026: Condividere è Proteggere; Latina, corruzione in Camera di commercio: 11 indagati tra funzionari e professionisti. La Camera di Commercio Irpinia Sannio lancia l’assistente virtuale ISIAPrenotare un appuntamento o avviare una pratica alla Camera di Commercio Irpinia Sannio è ancora più semplice: basta utilizzare il proprio smartphone o computer e rivolgersi a ISIA (Irpinia Sannio Int ... ntr24.tv Imprese storiche, premi e futuro: la Camera di commercio di Cosenza celebra la sua economia realeL’VIII edizione del Premio Imprese Storiche ha riconosciuto il valore di 53 imprese e 34 lavoratori. Nel corso della cerimonia è stato presentato il nuovo Premio #LaCameradiCommerciodiCosenza con il c ... ansa.it Cosenza - La Camera di Commercio premia le imprese storiche del territorio - facebook.com facebook Export e filiera agroalimentare. La Camera di commercio del Molise promuove tre webinar dedicati alle imprese del settore per approfondire strumenti e opportunità di accesso ai mercati esteri. Iscriviti dalla sezione "Eventi" del sito camerale. x.com