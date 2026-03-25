A partire dal 1° aprile, la biblioteca comunale di Fabriano estenderà il suo orario di apertura con accesso continuato dalle 9 alle 19, dal martedì al sabato. L’ampliamento è stato possibile grazie a un investimento di 16 mila euro. La decisione riguarda l’orario di apertura e si inserisce nelle modifiche al servizio pubblico di questo spazio culturale.

FABRIANO - Dal 1° aprile la biblioteca comunale amplia l’orario di apertura con accesso continuato dalle 9 alle 19, dal martedì al sabato. L’ampliamento dell’orario di apertura risponde a una richiesta crescente di spazi di studio e consultazione accessibili durante l’intera giornata, in particolare da parte di studenti e giovani. L’estensione dell’orario consente inoltre di ampliare le attività della biblioteca, come presentazioni di libri, laboratori e iniziative per bambini. L’estensione della fascia oraria, che comporta un costo (per il 2026) per il bilancio comunale di circa 16mila euro predisposti con l’ultima variazione di consiglio, permette inoltre di rendere il servizio più compatibile con gli orari scolastici e universitari. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - La biblioteca comunale amplia l'orario di apertura con accesso continuato, con un investimento di 16mila euro

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