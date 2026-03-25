La bellezza del Fai Ai siti provinciali 3.200 visitatori

Durante le Giornate di Primavera 2026, i siti provinciali del Fai hanno registrato circa 3.200 visitatori. È un dato che offre un quadro della partecipazione alle iniziative promosse dall’associazione in questa occasione. L’evento si è svolto in più location, coinvolgendo un pubblico vario interessato alla scoperta del patrimonio culturale e ambientale locale.

Tempo di bilanci per il Fai (Fondo Ambiente Italiano), in occasione delle Giornate di Primavera 2026. Le aspettative non sono andate deluse: gli appassionati hanno affollato tutti i luoghi proposti in provincia, contribuendo alla raccolta fondi promossa dal Fai per il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale del nostro paese. Sono stati infatti oltre 3.200 i visitatori che, fra sabato 21 e domenica 22 marzo, hanno visitato i luoghi aperti in provincia, accompagnati dai giovani apprendisti ciceroni degli istituti locali e dai volontari che hanno prestato il loro tempo e il loro entusiasmo. Il Palazzo di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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