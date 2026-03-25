Stasera si disputano le partite della 32ª giornata di campionato, con molte sfide che si svolgono in una fase cruciale della stagione. A sette turni dalla conclusione, diversi incontri vedono in campo squadre con obiettivi ancora da raggiungere. Tra queste, la sfida tra la capolista e una delle formazioni più vicine in classifica si presenta come una delle più attese.

Si giocano tutte stasera, le partite della 32ª giornata di campionato. A sette gare dalla fine c’è ancora tanto in ballo e sono parecchi i big match che possono diventare decisivi per i rispettivi obbiettivi. Come quello di Pesaro tra Vuelle e Fortitudo, perché un’ulteriore vittoria della banda di Leka favorirebbe ancor più la fuga in vetta. Prova a tenere il passo Brindisi, che a Cento vuole curare un mal di trasferta che sta compromettendo la corsa verso i piani alti. Rieti e Livorno, in casa con Cremona e Pistoia, vogliono scalare posizioni per entrare direttamente nei playoff. Cividale, al PalaGesteco con il fanalino di coda Roseto, ha un’opportunità d’oro per restare agganciata al treno delle migliori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La 32ª giornata. Pesaro contro la Effe per blindare il primato

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