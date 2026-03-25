La 32ª giornata Pesaro contro la Effe per blindare il primato
Stasera si disputano le partite della 32ª giornata di campionato, con molte sfide che si svolgono in una fase cruciale della stagione. A sette turni dalla conclusione, diversi incontri vedono in campo squadre con obiettivi ancora da raggiungere. Tra queste, la sfida tra la capolista e una delle formazioni più vicine in classifica si presenta come una delle più attese.
Si giocano tutte stasera, le partite della 32ª giornata di campionato. A sette gare dalla fine c’è ancora tanto in ballo e sono parecchi i big match che possono diventare decisivi per i rispettivi obbiettivi. Come quello di Pesaro tra Vuelle e Fortitudo, perché un’ulteriore vittoria della banda di Leka favorirebbe ancor più la fuga in vetta. Prova a tenere il passo Brindisi, che a Cento vuole curare un mal di trasferta che sta compromettendo la corsa verso i piani alti. Rieti e Livorno, in casa con Cremona e Pistoia, vogliono scalare posizioni per entrare direttamente nei playoff. Cividale, al PalaGesteco con il fanalino di coda Roseto, ha un’opportunità d’oro per restare agganciata al treno delle migliori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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