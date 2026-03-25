Konè per l’Inter è il grande sogno di mercato | difficile convincere la Roma Pronta un’offerta super!

L’Inter ha messo nel mirino un attaccante di rilievo e si sta preparando a presentare un’offerta importante alla Roma. La trattativa riguarda un possibile trasferimento nel calciomercato estivo, con l’obiettivo di convincere la società giallorossa a cedere il giocatore. La società nerazzurra sta valutando tutte le strade per portare a termine l’operazione.

Inter News 24 Konè è il grande sogno per il calciomercato estivo dell’Inter, la società è pronta al grande investimento!. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, fin dall’inizio di questa delicata stagione 2025-26, si è creata una totale e proficua sinergia tra lo staff tecnico guidato da Cristian Chivu e i vertici societari. Le riunioni ad Appiano Gentile sono costanti per pianificare un calciomercato che si preannuncia rivoluzionario, sotto la stretta supervisione e l’ispirazione della proprietà Oaktree. Investimenti importanti per i giovani!. La linea guida tracciata per il futuro è chiara: a prescindere dall’esito di questa annata sportiva, l’ Inter spenderà cifre importanti per crescere di dimensione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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