Koné Juventus per il centrocampista canadese c’è la fila | tutte le big di Serie A sono su di lui I dettagli e il prezzo fissato dal Sassuolo

Da juventusnews24.com 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutte le principali squadre di Serie A sono interessate al centrocampista canadese, con il Sassuolo che ha stabilito un prezzo per la cessione. Le trattative sono in corso e diverse società hanno mostrato interesse per il giocatore, che si trova al centro di una fase di mercato molto attiva. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli o offerte ufficiali.

Koné Juventus, tutte le big di Serie A sono sulle tracce del centrocampista canadese. I dettagli e il prezzo fissato dal Sassuolo. La Juve ha messo gli occhi su uno dei talenti più brillanti del campionato per rinforzare la propria linea mediana. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, Ismael Koné sembra destinato a lasciare il Sassuolo a fine stagione. MERCATO JUVE LIVE Il calciatore canadese è pronto per il salto di qualità in una grande squadra, attirando l’attenzione di tutti i principali club di Serie A. Oltre ai bianconeri, nella corsa per il cartellino figurano Inter, Milan, Napoli e Roma. La valutazione fissata dalla società emiliana è importante: il Sassuolo chiede 30 milioni di euro per la cessione, ma la cifra è destinata a salire sensibilmente qualora dovesse scatenarsi un’asta tra le pretendenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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