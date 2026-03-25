Koné Juventus per il centrocampista canadese c’è la fila | tutte le big di Serie A sono su di lui I dettagli e il prezzo fissato dal Sassuolo

Tutte le principali squadre di Serie A sono interessate al centrocampista canadese, con il Sassuolo che ha stabilito un prezzo per la cessione. Le trattative sono in corso e diverse società hanno mostrato interesse per il giocatore, che si trova al centro di una fase di mercato molto attiva. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli o offerte ufficiali.

Koné Juventus, tutte le big di Serie A sono sulle tracce del centrocampista canadese. I dettagli e il prezzo fissato dal Sassuolo. La Juve ha messo gli occhi su uno dei talenti più brillanti del campionato per rinforzare la propria linea mediana. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, Ismael Koné sembra destinato a lasciare il Sassuolo a fine stagione. MERCATO JUVE LIVE Il calciatore canadese è pronto per il salto di qualità in una grande squadra, attirando l’attenzione di tutti i principali club di Serie A. Oltre ai bianconeri, nella corsa per il cartellino figurano Inter, Milan, Napoli e Roma. La valutazione fissata dalla società emiliana è importante: il Sassuolo chiede 30 milioni di euro per la cessione, ma la cifra è destinata a salire sensibilmente qualora dovesse scatenarsi un’asta tra le pretendenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koné Juventus, per il centrocampista canadese c’è la fila: tutte le big di Serie A sono su di lui. I dettagli e il prezzo fissato dal Sassuolo Articoli correlati Koné Juve, i bianconeri seguono il centrocampista ma c’è la concorrenza di due rivali. E il Sassuolo ha fissato questo prezzodi Redazione JuventusNews24Koné Juve, la società torinese segue il centrocampista ma c’è la concorrenza di due rivali. Miretti richiesto da mezza Serie A: tutte le squadre che lo vorrebbero e il prezzo fissato dalla JuventusCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Contenuti e approfondimenti su Koné Juventus Temi più discussi: Juventus, nel mirino c'è Koné; La Juve si inserisce per Ismael Koné: la chiave per battere la concorrenza; Calcio Serie A, il Sassuolo prepara l’esame Juve, sondaggio bianconero per Koné; Sassuolo, Koné nel mirino della Juventus. Juventus su Ismaël Koné: rinascita al Sassuolo e rimpianto OM, i bianconeri osservanoJuventus su Ismaël Koné: rinascita al Sassuolo e rimpianto OM, i bianconeri osservano Ismaël Koné torna protagonista sul mercato europeo. Dopo un’esperienza ... tuttojuve.com Probabili formazioni Juventus-Sassuolo: Boga e Koné dal 1?, le sensazioni su ThuramProbabili formazioni Juventus Sassuolo – A chiudere il sabato della 30^ giornata di Serie A sarà Juventus-Sassuolo. La squadra di Spalletti avrà l’obbligo di vincere per provare a rimanere incollata a ... fantamaster.it Juventus pronta a ringiovanire il centrocampo: occhi su Ismael Koné, il Sassuolo chiede circa €15M Secondo voi, vale la pena investire così tanto Per saperne di più leggete il 1° commento - facebook.com facebook Ismael #Koné piace all’ #Inter ma anche la #Juventus lo considera un’opzione per il centrocampo x.com