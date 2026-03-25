Kolo Muani e la Juventus sono al centro di una trattativa di mercato che però non è andata a buon fine. Le richieste del Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino dell’attaccante nato nel 1998, sono state ritenute troppo alte dalla società bianconera. Di conseguenza, l’accordo tra le parti non è stato raggiunto e la trattativa si è interrotta.

La trattativa, però, non si concretizzò, le richieste del Paris Saint-Germain erano considerate troppo elevate per l’attaccante classe ’98. Nonostante Kolo Muani avesse ampiamente dimostrato il suo valore, contribuendo con i suoi gol a trascinare la Juventus verso la qualificazione in Champions League. Volontà reciproca di un ritorno. Le strade tra le due parti sembravano essersi divise, ma la realtà racconta altro. Né la Juventus né il giocatore hanno trovato un vero sostituto all’altezza, e oggi la volontà comune è quella di ritrovarsi per aprire un nuovo capitolo. A rafforzare questo scenario è anche l’indiscrezione lanciata da Gianni Balzarin i: secondo il giornalista, Kolo Muani sarebbe molto felice di tornare a Torino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Kolo Muani e Juventus, una storia destinata a non finire

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