Nel 2024, dopo aver guidato il Liverpool per nove stagioni, l’allenatore tedesco ha annunciato la sua decisione di lasciare la squadra e prendersi un periodo di pausa. Recentemente, ha ripreso a parlare della possibilità di tornare in panchina, affermando che la sua carriera da allenatore non è conclusa. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di calcio.

Roma, 25 marzo 2026 – Nel 2024, dopo nove stagioni sulla panchina del Liverpool, Jurgen Klopp decideva di salutare la squadra inglese per prendersi una pausa. Nove anni nei quali si è affermato come uno degli allenatori migliori del panorama mondiale e in cui è diventato un'autentica leggenda dalle parti di Anfield: nel 2019-20 la vittoria della Premier League che ha rotto la maledizione del Liverpool (che non sollevava al cielo il trofeo dalla stagione 1989-90), poi due Carabao Cup (2021-22 e 2023-24), una FA Cup (2021-22) e un Community Shield (2022), oltre che la Champions League, la Supercoppa UEFA e il Mondiale per club nel 2022. Klopp a Liverpool ha lasciato un'eredità pesante, poi raccolta da Arne Slot. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Klopp riapre a un ritorno in panchina: “La mia carriera da allenatore non è finita”

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