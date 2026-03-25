Kings League oggi | programma della quinta giornata e dove vederla

Oggi si disputa la quinta giornata di Kings League a Cologno Monzese. La manifestazione si svolge nel pomeriggio e coinvolge diverse squadre che si sfidano in match programmati nel weekend. Gli incontri sono visibili in diretta streaming su piattaforme digitali e si svolgono presso il centro sportivo locale, dove sono presenti anche spettatori e addetti ai lavori.

Milano, 25 marzo 2026 – Quinta giornata di Kings League a Cologno Monzese. Dopo i risultati delle partite giocate l'altro ieri e i primi risultati della seconda edizione della competizione ideata dall'ex campione del Barcellona Gerard Piqué, le squadre sono nuovamente pronte a darsi battaglia alla Fonzies Arena per il quinto turno della competizione. Il primo calcio d'inizio sarà alle 17, con tutte le partite che si giocheranno nel corso di un'unica giornata. Le prime squadre a darsi battaglia saranno la Zeta Como e le Zebras, le squadre convenzionate rispettivamente con Como e Juventus. La formazione di Campolunghi cerca di dare continuità alla vittoria ottenuta in rimonta questo lunedì mentre la squadra di ZW Jackson vuole rialzarsi dopo la sconfitta contro gli Stallions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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