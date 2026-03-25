Una squadra di Serie A sta valutando l’ingaggio di un centrocampista di livello internazionale, attualmente svincolato, con l’obiettivo di rinforzare il reparto mediano. Dopo aver ridotto il suo ingaggio, il giocatore potrebbe trasferirsi a parametro zero durante la prossima sessione di mercato. La Juventus ha già iniziato a monitorare questa possibile operazione, che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

Calciomercato Torino: stagione da record per Vlasic, due big hanno posato gli occhi sul trequartista croato! Di chi si tratta e cosa può succedere in estate Calciomercato Napoli, Manna si inserisce per il parametro zero Goretzka! Svelato il piano per il colpaccio a centrocampo. Ultimissime Konè Inter, il piano di Oaktree e Chivu: assalto da 50 milioni di euro! Perché è il colpo giusto e quali sono gli ostacoli nell’affare Galante racconta Spalletti: «Puoi chiamarlo a qualsiasi ora del giorno e della notte, lo troverai sempre sveglio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Kessiè torna in Serie A? Una big fiuta l’occasione a costo zero. Con il taglio dell’ingaggio l’operazione va in porto! Novità

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SITUAZIONE KESSIÈ! La priorità di Kessie è tornare in Europa e tra le destinazioni allettanti c'è l'Italia. Il suo agente ha avuto, nelle ultime settimane, dei contatti anche con altre big del campionato italiano, non solo la Juventus. Ma chiede 5 mln - facebook.com facebook

Moretto: “Kessiè nei prossimi mesi sceglierà il suo futuro. Come sapete la Juventus è interessata, ma ci sono anche altri club interessati. L’ivoriano vorrebbe tornare in Europa, sarebbe ben lieto di tornare in Italia. Il suo agente ha incontrato altre big italiane, no x.com