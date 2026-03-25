Kenya | gravi inondazioni causano 88 morti e oltre 34mila sfollati

Nel Kenya, le recenti inondazioni hanno provocato almeno 88 morti e costretto oltre 34.000 persone ad abbandonare le proprie case. Le piogge intense hanno interessato almeno 21 contee, con due fiumi che sono esondati, danneggiando infrastrutture e creando una situazione di emergenza umanitaria. Le autorità hanno dichiarato lo stato di allerta nel paese.

Il Kenya è in stato di massima allerta per nuove inondazioni che hanno colpito almeno 21 contee. Due fiumi sono esondati, causando vittime, distruzione di infrastrutture e un forte aumento dei bisogni umanitari. Il bilancio dei morti dall’inizio di marzo è salito a 88, mentre oltre 34mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Le aree più colpite includono l’ovest del Paese, dove il fiume Nyando ha sommerso strade e interrotto i trasporti, e la contea di Tana River, dove i terreni agricoli sono stati allagati, mettendo a rischio la produzione alimentare. Le operazioni di soccorso, guidate dalla Croce Rossa, sono in corso. Centinaia di persone e animali sono stati evacuati, mentre scuole e attività sono state sospese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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