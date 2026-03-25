Juventus | Vlahovic vicino al rinnovo?

La Juventus sta negoziando il rinnovo di contratto con Vlahovic, mentre lavora su tre fronti del mercato e della programmazione futura. Nel frattempo, la squadra di Luciano Spalletti si trova a cinque punti dalla qualificazione in Champions League, con otto giornate ancora da disputare fino al 25 marzo 2026. La situazione rimane in evoluzione e sono in corso incontri tra le parti coinvolte.

La Juventus sta lavorando su tre fronti caldi del mercato e della programmazione futura, con segnali positivi che arrivano proprio mentre la squadra di Luciano Spalletti combatte per la qualificazione in Champions League (cinque punti da recuperare nelle ultime otto giornate al 25 marzo 2026). Dusan Vlahovic ha scelto di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic vicino al rinnovo? ESCLUSIVA | Vlahovic Juventus sarà RINNOVO Approfondimenti e contenuti su Juventus Vlahovic vicino al rinnovo Temi più discussi: Juve-Vlahovic: patto per il rinnovo fino al 2028, manca solo l'ultimo incastro; ?? Juve-Vlahovic, il rinnovo si avvicina. Nico Paz, il futuro parte dal Pisa; Vlahovic e Juve mai così vicini: rinnovo a un passo, quanto guadagnerà e l’ultimo nodo da sciogliere; Juventus-Vlahovic, ore decisive per il rinnovo: Rudiger si allontana, Spalletti detta le condizioni. Juve-Vlahovic, rinnovo sempre più vicino: i dettagliDusan Vlahovic, centravanti classe 2000 della nazionale serba, sarebbe sempre più vicino al rinnovo di contratto con la Juventus: come riportato da Sportmediaset, il ... tuttojuve.com Vlahovic sempre più vicino al rinnovo con la Juventus: le possibili cifre e tempistichePotrebbe presto entrare nel vivo la trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus: possibili novità già entro Pasqua. msn.com Giuntoli è pronto a rientrare: dalla Roma all'estero, tante ipotesi sul tavolo per l'ex dirigente della Juventus - facebook.com facebook #Milik: addio #Juventus e pazza idea per la #Lazio x.com