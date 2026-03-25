Juventus-Vlahovic missione rinnovo | arriva il papà di Dusan per il sì

La Juventus sta portando avanti la trattativa per rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic, con il padre dell’attaccante che si trova a Torino per discutere il rinnovo. La sosta per le Nazionali ha portato il club a concentrare le energie in questa fase, rendendo la Continassa il centro delle comunicazioni e degli incontri legati alla trattativa.

La Juventus accelera per blindare Dusan Vlahovic: la sosta per le Nazionali trasforma la Continassa nel quartier generale di una trattativa ormai giunta alla stretta finale. Il rientro in campo del serbo contro il Sassuolo ha fatto da apripista al capitolo rinnovo, con il papà del calciatore, Milos Vlahovic, atteso a Torino nelle prossime ore per recitare il ruolo di regista dell’operazione. Il nuovo summit con l’amministratore delegato bianconero Damien Comolli, di ritorno dagli impegni parigini con l’ECA, è programmato prima di Pasqua e potrebbe gettare le basi definitive per la fumata bianca. I dettagli dell’accordo riflettono la nuova politica di sostenibilità del club, ma confermano la centralità di Vlahovic nel progetto di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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