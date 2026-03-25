Juventus | Spalletti verso il rinnovo

La Juventus sta per ufficializzare il rinnovo di Luciano Spalletti come allenatore. Secondo fonti di Sky Sport, le trattative per il prolungamento del contratto sono in fase avanzata. L’annuncio ufficiale è previsto entro il 5 aprile 2026, data di Pasqua. La società e il tecnico stanno definendo gli ultimi dettagli prima di comunicare il nuovo accordo.

La Juventus è pronta a blindare Luciano Spalletti sulla propria panchina. Secondo le ultime notizie di Sky Sport (25 marzo 2026), le trattative per il prolungamento del contratto del tecnico toscano sono entrate nella fase finale e l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare entro Pasqua (5 aprile 2026). Un incontro decisivo tra L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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