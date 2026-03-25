juventus sabatini spalletti bravo ma gli serve un attaccante

Walter Sabatini, ex direttore sportivo di Roma e Salernitana, ha commentato il lavoro di Luciano Spalletti durante un’intervista a Sky. Ha detto che Spalletti sta facendo un ottimo lavoro alla Juventus e sta colmando un divario tecnico e tattico con il suo approccio. Tuttavia, Sabatini ha aggiunto che alla squadra serve un attaccante per completare la rosa.

L’elogio di Sabatini L’ex DS di Roma e Salernitara Walter Sabatini ha elogiato dagli studi di Sky il lavoro di Luciano Spalletti “Spalletti sta facendo un gran lavoro e la differenza alla Juventus: sta colmando un grande gap tecnico-tattico col suo lavoro. Adesso vedere giocare la Juve è davvero piacevole. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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