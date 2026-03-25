La Juventus e Dusan Vlahovic stanno lavorando per il rinnovo del contratto. La trattativa si sta svolgendo durante la pausa per Pasqua e la sosta. Al momento, non sono stati resi noti dettagli finanziari o termini dell’accordo. La possibilità di proseguire insieme rimane aperta, con le parti impegnate nelle discussioni.

Torino, 25 marzo 2026 – La sosta e la Pasqua per arrivare alla fumata bianca. La Juventus e Dusan Vlahovic, un binomio che potrebbe continuare assieme. In arrivo il papà del centravanti serbo, significa che la trattativa con la dirigenza può entrare nel vivo per prolungare il contratto a scadenza a giugno: si ragiona sulle cifre. Si parte dalla disponibilità di Vlahovic a restare, nonostante la corte del Milan, perché Dusan ha dato priorità alla Juventus e così si cerca di capire i margini di manovra tra richiesta e offerta. L’attuale ingaggio di Vlahovic, circa 12 milioni di euro, è insostenibile per le casse bianconere, ma un accordo alla stregua di quello da poco concordato con Kenan Yildiz potrebbe fare breccia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juventus, rinnovo sostenibile per Vlahovic: ecco le cifre

Articoli correlati

Leggi anche: Juventus, Vlahovic sempre più vicino al rinnovo: il serbo dice sì. Ma cambiano le cifre del possibile accordo. Ultimissime novità

Vlahovic verso il rinnovo con la Juventus a cifre ‘umane’: Milan, ma lo hai mai voluto veramente?Sono due le notizie di giornata che riguardano Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus.

#Juventus - Esami in corso al J-Medical per Dusan #Vlahovic

Contenuti utili per approfondire Juventus rinnovo sostenibile per...

Temi più discussi: Quando firma, quanto guadagnerà, quali giocatori chiede: tutto sul rinnovo di Spalletti; Vlahovic-Juventus, prove d’intesa per il rinnovo: ecco perché il serbo ha scelto di restare; Juventus, settimana decisiva per Vlahovic: rientro in campo e rinnovo a un passo, ecco il dettaglio che manca; Juventus, un big stuzzica tutti: perché si può fare.

Juventus, rinnovo sostenibile per Vlahovic: ecco le cifreTorino, 25 marzo 2026 – La sosta e la Pasqua per arrivare alla fumata bianca. La Juventus e Dusan Vlahovic, un binomio che potrebbe continuare assieme. In arrivo il papà del centravanti serbo, ... msn.com

Nulla è scontato, Vlahovic e la Juventus stringono per il rinnovo ma sul tavolo c'è ancora il nodo commissioniDusan Vlahovic alla Juventus ancora due anni e con un ingaggio da 6 milioni, retroscena e indiscrezioni sull'accordo stando a Tuttosport e ai media inglesi: ostacolo commissioni ... sport.virgilio.it

Asse Torino-Parigi rovente: la Juve studia lo scambio tra David e Kolo Muani per svoltare in attacco. #KoloMuani #JonathanDavid #Juve #PSG #juventusnews24 - facebook.com facebook

Vlahovic-Juventus: il rinnovo è vicino. Firma in arrivo anche per mancanza di alternative x.com