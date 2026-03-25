Juventus | Piazza Affari premia il club

Il titolo di una squadra di calcio ha registrato un aumento del 3% nella giornata di mercoledì 25 marzo 2026, quando il mercato azionario di Milano ha registrato una giornata positiva soprattutto nel settore auto e finanziario. La variazione riguarda il valore delle azioni di questa società sportiva, che si sono mosse in rialzo rispetto alla chiusura precedente.

La Juventus ha chiuso la seduta di mercoledì 25 marzo 2026 con un balzo in avanti del +3,00 % a Piazza Affari, confermando di essere uno dei titoli più reattivi del listino milanese in una giornata complessivamente positiva per il comparto auto e finanziario. L’impennata arriva a sole 48 ore dalla L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Piazza Affari premia il club Articoli correlati Leggi anche: Juventus in calo a Piazza Affari: titolo giù del 2,88% Leggi anche: Affari Tuoi, il coraggio premia Brenda che sbanca il programma di Rai 1: ‘surreale’ Tutto quello che riguarda Piazza Affari Borse in rosso, a Piazza Affari in calo Juventus, Ferrari e StellantisSeduta all’insegna della debolezza per le principali Borse europee, con Piazza Affari che ha chiuso in territorio negativo in un contesto caratterizzato da crescente incertezza geopolitica e ... tuttojuve.com Piazza Affari: andamento rialzista per JuventusBalza in avanti la società operante nel settore del calcio professionistico, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,37%. teleborsa.it