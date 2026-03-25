Il tecnico del Sassuolo ha invitato la Juventus a mantenere un atteggiamento umile, in seguito alla recente crisi della squadra e alle prestazioni del giocatore Boga. Durante una conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza di rimanere concentrati e di evitare atteggiamenti presuntuosi. La squadra ospite ha risposto con una vittoria, consolidando il suo ruolo nel campionato.

"> Luciano Spalletti Avverte Juventus: Non Siate Arroganti. TURIN, ITALIA – Il 25 febbraio 2026, durante il match di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Juventus e Galatasaray, il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha espresso la sua preoccupazione riguardo a una possibile arroganza della squadra. Spalletti è particolarmente attento alla situazione in casa Sassuolo, dove è stato confermato un caso di pertosse, che ha portato all’isolamento di altri quattro giocatori. Sebbene il club non abbia rivelato i nomi di chi è stato soggetto a questa misura, ci sono preoccupazioni significative per l’impatto che questo può avere sul match. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Juventus deve restare umile di fronte alla crisi del Sassuolo e al nuovo ruolo di Boga.

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