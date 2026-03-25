Jennifer inizia la scalata Ruggeri è la numero 262

Jennifer Ruggeri ha concluso la semifinale del torneo W30 di San Gregorio con una sconfitta in due set contro Lisa Pigato, con i punteggi di 7-5 e 6-4. Nonostante la perdita, Ruggeri ha raggiunto il suo miglior posizionamento nel ranking WTA, attestandosi alla 262ª posizione. I numeri del tennis, infatti, confermano il suo progresso nel circuito.

Numeri che non mentono mai. Jennifer Ruggeri esce dalla semifinale del W30 di San Gregorio con una sconfitta sul campo — 7-5, 6-4 contro Lisa Pigato — e un primato personale nel ranking Wta: 262, il suo best ranking in carriera. Per la ventiduenne dell’Mta Jesi, è il punto più alto mai raggiunto e pazienza per il ko in semifinale. Un traguardo che arriva nel mezzo di una stagione 2026 che sta ridisegnando i contorni del suo tennis. Per il tennis marchigiano, un ulteriore risultato di prestigio perché è la dimostrazione che, dietro i big, ad oggi Elisabetta Cocciaretto nel settore femminile (la classe 2001, vincitrice anche della Billie Jean... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Jennifer, inizia la scalata. Ruggeri è la numero 262 Articoli correlati Leggi anche: Bergamo, inizia la scalata al muro: a Firenze gara1 playoff contro Scandicci "Untitled – l’opera è la diffusione del pensiero” - Simona Ruggeri e Felix Dario RuggeriC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) In...