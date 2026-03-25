Javi Moreno un alieno nel Milan di Berlusconi | Costacurta arrivò in spogliatoio con papillon e smoking

Javi Moreno ha descritto il suo primo giorno nello spogliatoio del Milan durante l’epoca di Berlusconi, ricordando di aver provato imbarazzo per la propria biancheria intima. Ha raccontato di aver pensato a come non far vedere i propri boxer, mentre un compagno di squadra arrivò in spogliatoio indossando un completo con papillon e smoking. La testimonianza riguarda anche l’atmosfera e le abitudini del gruppo in quegli anni.