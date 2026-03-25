Un mese fa, l’attrice e il regista sono stati a Capua, dove hanno partecipato a un evento al Teatro Ricciardi insieme ad altre figure del cinema. Durante l’iniziativa, sono state presentate informazioni sul nuovo film intitolato

Un mese fa Jasmine Trinca era stata a Capua, ospite del Teatro Ricciardi insieme a Valeria Golino e al regista de “La gioia” Nicolangelo Gelormini. In quella occasione aveva speso parole molto belle sulla sala e sul pubblico e all'invito a tornare che le aveva rivolto il direttore artistico Francesco Massarelli, aveva subito espresso il suo desiderio di farlo al più presto: una promessa immediatamente mantenuta. Sabato 28 alle ore 19.30 Jasmine Trinca ed il regista Andrea De Sica saranno ospiti del Teatro Ricciardi per presentare il film “Gli occhi degli altri”, che vede protagonista anche Filippo Timi. Con “Gli occhi degli altri” Andrea De Sica firma un elegante melodramma che incrocia gli elementi tipici del thriller. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Jasmine Trinca e il regista Andrea De Sica presentano il film "Gli occhi degli altri"

Articoli correlati

Jasmine Trinca e Andrea De Sica al Capitol per la proiezione del film “Gli occhi degli altri”La celebre attrice Jasmine Trinca e il regista Andrea De Sica arrivano a Bergamo.

“Gli occhi degli altri”, il nuovo film di Andrea De Sica con Jasmine Trinca e Filippo Timi arriva al cinema il 19 marzoArriverà nelle sale il 19 marzo con Vision Distribution “Gli occhi degli altri”, il nuovo film di Andrea De Sica, regista già apprezzato per “I Figli...

Intervista: Andrea De Sica, Filippo Timi & Jasmine Trinca - GLI OCCHI DEGLI ALTRI

Una raccolta di contenuti su Jasmine Trinca

Temi più discussi: Jasmine Trinca: Il cinema può restituire voce alle donne cancellate; Weekend di ospiti, novità e anteprime al Modernissimo: Trinca, De Sica, Golino, Adam-Mars Jones; Che Tempo Che Fa | Intervista Jasmine Trinca | Video; Gli occhi degli altri, trama e cast del film con Jasmine Trinca e Filippo Timi al cinema.

MoltoDonna, Jasmine Trinca al cinema nel film Gli occhi degli altri tra pregiudizi e voyeurismo. E per le donne il gap parte alle elementari e arriva fino alla pensioneJasmine Trinca, in sala con il film Gli occhi degli altri di Andrea De Sica ispirato al delitto Casati Stampa del 1970, si racconta in una profonda intervista e in riferimento al personaggio ... ilmessaggero.it

Jasmine Trinca: Io e la marchesa Anna, il sesso è un mezzo di misura del potere…Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Jasmine Trinca: Io e la marchesa Anna, il sesso è un mezzo di misura del potere… pubblicato il 23 Marzo 2026 a firma di Federico Pontiggia ... ilfattoquotidiano.it

Al Corallo L'ULTIMA MISSIONE: PROJECT HAIL MARY, un'avventura da non perdere! Dall'autore di The Martian, con un Ryan Gosling in grande forma. E poi GLI OCCHI DEGLI ALTRI, con Jasmine Trinca, premiata come miglior attrice al Festival del Cinem - facebook.com facebook

Dalle ore 12.00 Jasmine Trinca e Andrea De Sica sono ospiti di Rosaria Renna e Filippo Firli per parlare del loro nuovo film “Gli occhi degli altri” #gliocchideglialtri #jasminetrinca x.com