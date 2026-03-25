Jared Kushner è l’unico vero immortale del reality show del trumpismo

Jared Kushner, noto come genero di un ex presidente, ha mantenuto un ruolo di rilievo nell’amministrazione, nonostante le aspettative di un suo abbandono. La sua presenza nel governo è rimasta stabile, anche dopo aver attraversato diverse fasi politiche e cambiamenti. Attualmente, ricopre una posizione di rilievo, continuando a influenzare decisioni e dinamiche interne.

Questo articolo su Jared Kushner è pubblicato sul numero 14 di Vanity Fair in edicola fino al 31 marzo 2026. Formalmente Kushner è, insieme al socio in affari e diplomazia Steve Witkoff, un «inviato speciale per la pace», ruolo che non implica una conferma da parte del Senato e non gli impone nemmeno di comunicare la sua situazione finanziaria. Nei fatti è l’uomo che dirige la politica estera dell’amministrazione e l’ufficiale di complemento con il governo di Benjamin Netanyahu, vecchio amico di famiglia che un tempo, durante una visita in New Jersey, ha perfino dormito nella sua cameretta. Allora Jared era il rampollo di un’importante famiglia ebrea di immobiliaristi, e non aveva ancora concluso il migliore affare della sua vita, il matrimonio con Ivanka Trump. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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