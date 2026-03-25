Jannik Sinner ha superato un avversario difficile in tre set durante gli ottavi di finale del torneo di Miami. L'atleta italiano ha concluso il match con un tie-break decisivo, assicurandosi l'accesso ai quarti di finale. Questa è la quinta volta su cinque partecipazioni che Sinner raggiunge questa fase del torneo.

Jannik Sinner, per la quinta volta su cinque partecipazioni, è ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Serve un 7-5, 7-6 (4) per avere ragione dell’americano Alex Michelsen, al quale va senz’altro il merito di esser entrato in campo con un atteggiamento sempre positivo, cosa che non sempre capita di fronte ai migliori al mondo. Il californiano, però, capisce chi c’è di là dalla rete nei momenti importanti: il numero 2 del mondo, che in un’ora e 41 minuti prenota un appuntamento, giovedì, contro uno tra il francese Terence Atmane e l’americano Frances Tiafoe. Per i primi sei game la situazione è molto semplice: entrambi giocano ad alto livello (e alta precisione), tant’è che i punti vinti in risposta sono appena due, sempre di Michelsen (che, in altre parole, i primi 12 punti al servizio li vince tutti). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner viene a capo di un ostico Michelsen, gioca un tie-break e avanza ai quarti a Miami

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