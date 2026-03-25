Jannik Sinner ha vinto il suo incontro ai quarti di finale del Miami Open 2026, torneo del circuito Masters 1000 in corso sull’impianto dell’Hard Rock Stadium. Dopo aver affrontato una partita complicata con Michelsen, il tennista italiano ha concluso il match con un colpo decisivo che ha chiuso definitivamente il confronto. La sfida si è svolta sul cemento e il montepremi previsto è di 9 milioni di dollari.

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale del Miami Open 2026, secondo Masters 1000 della stagione, in corso sul cemento dell’Hard Rock Stadium (montepremi 9.415.725 dollari).Il numero 2 del mondo e del tabellone, reduce dal titolo conquistato a Indian Wells, ha battuto negli ottavi lo statunitense Alex Michelsen (n.40 ATP) con il punteggio di 7-5 7-6(4) in 1 ora e 41 minuti.Per l’altoatesino si tratta del 20° quarto di finale in un Masters 1000. Inoltre, Sinner ha vinto gli ultimi 28 set consecutivi nei tornei di questa categoria (dal secondo turno di Parigi 2025), stabilendo un record assoluto dal 1990, anno in cui è stata introdotta la categoria Masters 1000. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner supera Michelsen: tanta fatica, poi il colpo da urlo

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