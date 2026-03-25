Jannik Sinner si concede la rara esultanza col dito all'orecchio Bertolucci sardonico | Come osa?

Dopo un punto molto combattuto contro un avversario di livello, il tennista ha esultato portandosi il dito all’orecchio, gesto che ha attirato l’attenzione di alcuni osservatori. La sua reazione è stata commentata con sarcasmo da un commentatore noto, che ha espresso sorpresa per il gesto. La scena si è svolta al termine di uno scambio intenso durante il match, senza ulteriori dettagli sugli sviluppi successivi.

La reazione del numero due al mondo al termine di un scambio molto intenso con Michelsen non è passata inosservata. A molti è sembrata "inusuale", per altri è stato un gesto "arrogante" come Alcaraz. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Paolo Bertolucci: “Sinner non è tornato, non l’avevamo mai perso. Ma appena perde è una tragedia”L'intervista a Paolo Bertolucci sul trionfo di Sinner a Indian Wells: "Basta critiche, l'imbattibilità non esiste. L’accusa a Trump: “Protettore dei pedofili”. Lui si arrabbia e fa il dito medio: “Vaff…”Durante una visita all'impianto Ford di Detroit, Trump è stato apostrofato come "protettore dei pedofilI", in riferimento al caso Epstein. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Jannik Sinner Temi più discussi: Sinner, il gesto di fair play fa impazzire i tifosi: cosa ha fatto con Moutet. VIDEO; Jannik Sinner, show col pallone sul campo da calcio. E l'Atp punzecchia il ct Gattuso: Convocalo in Nazionale; Grande fairplay di Sinner: palla toccata, alza le mani e concede il punto; Sinner contro Medvedev, la storia completa della rivalità. Jannik Sinner posa la racchetta e dà spettacolo col pallone, l'ironia dell'Atp: «Pronto per la convocazione ai Mondiali?»A Miami cambia posa per un attimo la racchetta, ma continua a dare spettacoolo. Jannik Sinner si concede una pausa dal cemento del Masters 1000 e si diverte con il pallone tra i piedi: ... leggo.it ATP Miami, Sinner soffre ma trova la chiave per superare Michelsen: il sogno Sunshine Double è ancora vivoDiretta della partita tra Sinner-Michelsen: Jannik batte la resistenza dell'americano e approda ai quarti di finale. sport.virgilio.it # ***I quarti come abitudine interiore*** *Ci sono giornate in cui Jannik Sinner non dà l’impressione di dominare tutto, eppure finisce per dominare la cosa più importante: il senso della partita. È questo, più ancora del punteggio, che definisce la sua presenza - facebook.com facebook LA MENTALITA' DI JANNIK SINNER Dopo il successo contro Alex Michelsen, ai microfoni di Tennis Channel, a Jannik viene chiesto un parere sul tema del livello degli avversari, già affrontato da Carlos Alcaraz. Sinner risponde così: "Cerco di trattare t x.com