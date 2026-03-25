Italiani sempre più disinibiti Boom dei rapporti sessuali a tre

Da quotidiano.net 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni si osserva un aumento dei rapporti sessuali a tre tra gli italiani, rispetto a un quarto di secolo fa. I dati indicano che gli uomini sono meno precoci nel rapporto e mostrano maggiore interesse verso nuove configurazioni. Tuttavia, la preferenza per relazioni stabili rimane elevata. Questa tendenza si riflette in un comportamento più aperto e variegato rispetto al passato.

Rispetto a 25 anni fa gli italiani hanno allargato i propri confini anche nel sesso, più disinibito, anche se per i maschi meno precoce e con la voglia di sperimentare nuove geometrie ma al tempo stesso hanno una predilezione per i rapporti stabili. A certificarlo è il rapporto ’Il piacere degli italiani. Come cambiano i costumi sessuali’, stilato dal Censis su un campione rappresentativo di 1.000 italiani tra i 18 e i 60 anni a venticinque anni di distanza dall’ultima grande ricerca sui comportamenti sessuali degli italiani. Nel 2000 ad aver dichiarato di aver sperimentato rapporti a tre o più persone erano state lo 0,7% delle donne, nel 2025 il 6,8%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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