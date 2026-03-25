Italia non puoi più fallire!!

Domani alle 20:45 a Bergamo si gioca il primo spareggio tra Italia e Irlanda del Nord, con l’obiettivo di qualificarsi ai Mondiali in Canada, Stati Uniti e Messico. Questa partita rappresenta la prima occasione per la nazionale italiana di tornare a partecipare a una fase finale del torneo dopo dodici anni, dopo le assenze nelle edizioni di Russia 2018 e Qatar 2022.

AGI - Due partite per riportare l'Italia ai Mondiali dopo 12 anni e per cancellare le dolorose assenze a Russia 2018 e Qatar 2022: domani alle 20:45 a Bergamo gli azzurri affronteranno l' Irlanda del Nord nel primo spareggio verso la Coppa del Mondo in Canada, Stati Uniti e Messico. In caso di vittoria si andrà alla sfida decisiva di martedì prossimo contro la vincente tra Bosnia e Galles. "Da sette mesi, ovvero dal primo giorno della mia esperienza da commissario tecnico ", ha raccontato Rino Gattuso in conferenza stampa, "non c'è volta che prima di addormentarmi o la mattina appena mi sveglio che non pensi al fatto che bisogna andare al Mondiale. 🔗 Leggi su Agi.it

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