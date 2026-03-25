italia nessun milanista tra i convocati

Nessun calciatore del Milan italiano è stato incluso tra i convocati per gli spareggi di qualificazione al Mondiale del 2026. La scelta interessa esclusivamente i giocatori italiani del club e riguarda le partite decisive per la qualificazione. La selezione ufficiale è stata comunicata dalla federazione nazionale, senza altre variazioni rispetto alle convocazioni precedenti.

Nessun giocatore italiano del Milan è stato convocato in nazionale maggiore per gli spareggi per la qualificazione al Mondiale del 2026: un dato che non può passare inosservato. Una situazione in netto contrasto con la storia del club rossonero, da sempre serbatoio di talenti di grandi protagonisti per la Nazionale. Oggi il legame tra il Milan e l’ Italia sembra attraversare una fase di evidente stallo, sollevando interrogativi e riflessioni. Ma da cosa nasce questo scenario? Analizziamolo nel dettaglio. Milan e Nazionale, un legame in crisi. Gli unici italiani stabilmente presenti nella rosa della prima squadra del Milan sono il centrocampista Ricci e i difensori Bartesaghi e Gabbia. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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